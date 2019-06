Romania: oggi seconda giornata visita papa Francesco, tappe a Sumuleu Ciuc e Iasi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pontefice ha inviato un messaggio prima del viaggio apostolico in Romania. "Vengo in Romania, paese bello e accogliente, come pellegrino e fratello. Vengo tra di voi per camminare insieme", ha detto Francesco, ringraziando il capo dello Stato e le autorità per averlo invitato e per la piena collaborazione. La visita di stato di Papa Francesco si svolge su invito del presidente Klaus Iohannis. Il capo dello Stato ha inoltrato l'invito per la prima volta a maggio 2015, in occasione dell'anniversario dei 25 anni dalla ripresa dei rapporti diplomatici tra la Romania e la Santa Sede, rinnovandolo in una lettera trasmessa al pontefice a marzo 2017. La visita di Francesco è la seconda di un capo spirituale della Chiesa cattolica in Romania, paese a maggioranza ortodossa, dopo quella effettuata da Papa Giovanni Paolo II nel 1999. (Rob)