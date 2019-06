Energia: portavoce Cremlino, Usa contrastano Nord Stream 2 come fossimo nel Far West

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti agiscono come se fossimo nell'era del Far West, invece di attenersi alle regole per una sana concorrenza nel mercato energetico mondiale. Questo il commento del portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov, alla possibilità prospettata da alcuni senatori statunitensi di comminare un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia per la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2. "Il presidente (statunitense Donald Trump) potrebbe imporre cinque o più tipi di sanzioni", si legge nel documento presentato dai senatori Usa, il cui contenuto potrebbe essere rivelato oggi, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik". Il portavoce della presidenza russa ha criticato ieri sera questa prospettiva, evidenziando in un'intervista all'emittente "Rt" che il gasdotto Nord Stream 2 "sarà un contributo molto significativo per la sicurezza energetica dell'Europa e il progetto sarà un concorrente molto serio ai produttori e fornitori di gas americani". "Loro mostrano la pistola e dicono 'No, qua in Europa, dovete comprare il nostro gas naturale, e non ci importa se è almeno il 30 per cento più costoso del gas che arriva dalla Russia'", ha osservato Peskov. (segue) (Rum)