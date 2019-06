Energia: portavoce Cremlino, Usa contrastano Nord Stream 2 come fossimo nel Far West (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Stati Uniti non discutono mai di sanzioni prima di attuarle, quindi non ho altro da aggiungere”, ha affermato ieri il segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, durante la conferenza stampa al termine dell'incontro con il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, da cui è stato ricevuto a Berlino. In questo modo, Pompeo ha risposto a una domanda sulla possibilità che gli Stati Uniti adottino sanzioni contro la Germania per la sua partecipazione alla realizzazione del gasdotto Nord Stream 2, che collegherà il paese alla Russia attraverso il Mar Baltico. Gli Stati Uniti ritengono, infatti, che l'infrastruttura aumenti l'influenza di Mosca nell'Ue e accresca la dipendenza dell'Europa dalla Russia in materia di approvvigionamento di gas naturale. L'ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino, Richard Grenell, ha più volte minacciato che gli Stati Uniti potrebbero adottare sanzioni contro la Germania se le imprese tedesche che partecipano alla realizzazione del Nord Stream 2 non cesseranno tale attività. (Rum)