Roma: domani a Zoomarine gli youtubers Luì e Sofì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musica, spettacolo e tanto divertimento. Domani, 2 giugno, tutto esaurito per il secondo appuntamento a Zoomarine dei “Me contro te”, i fidanzatini più amati e famosi del web. Luì e Sofì si esibiranno live alle ore 15 presso la Baia dei Pinnipedi con il nuovo live “Amici di zampa”. Lo ha annunciato Zoomarine in una nota. Con la loro simpatia accompagneranno adulti e bambini in un magico viaggio alla scoperta degli animali che vivono a Zoomarine. I posti sono andati completamente sold out dopo poche settimane della pubblicazione dell’evento sui profili social del Parco. Idoli di milioni di bambini, teenagers e non solo, i “Me contro te” sono tra le principali novità della stagione 2019: Zoomarine ospiterà una serie di appuntamenti live con frequenza che vedranno coinvolti in esclusiva nazionale per l’intera stagione i due fidanzatini, che sul web hanno oramai superato i 4,5 milioni di followers, con più di 2,5 milioni di iscritti al loro canale Youtube e una programmazione giornaliera di video che, solo su Youtube, raggiungono il milione di visualizzazioni ciascuno, senza contare quelle della Instagram tv. (Com)