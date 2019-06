Cultura: Accademia di Romania, inaugurata mostra "Spazi Aperti" e stagione musicale "Europa in Musica"

- Una piattaforma per dare visibilità all'arte contemporanea ed al lavoro dei giovani borsisti residenti a Roma, stimolando al contempo la cooperazione tra le Accademie d'arte e gli Istituti di cultura di vari paesi in Italia. Con questo scopo è stata inaugurata a Roma la 17ma edizione di Spazi Aperti, una mostra organizzata e ospitata negli spazi dell'Accademia di Romania a Roma (Piazza Josè de San Martin 1), visitabile fino al 12 giugno. A sancire l'apertura dell'edizione 2019 della mostra è stato ieri sera il concerto "Sound from Europe". Parallelamente all'esibizione delle opere dei giovani artisti attivi a Roma, infatti, ha preso il via anche la stagione musicale "Europa in Musica", progetto ideato dell’Accademia di Romania e dal Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, e organizzato dai membri del cluster Eunic Roma. La stagione musicale sarà caratterizzata da vari concerti, a partire da quello di questa sera alla Casa del Jazz di Roma fino a quello conclusivo del 14 dicembre da parte dell'orchestra giovanile del Conservatorio di Musica Santa Cecilia. (segue) (Res)