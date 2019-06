Cultura: Accademia di Romania, inaugurata mostra "Spazi Aperti" e stagione musicale "Europa in Musica" (2)

- Istituto slovacco, ambasciata di Serbia, Istituto polacco, Accademia d'Ungheria, ambasciata di Finlandia, alcune delle sedi che ospiteranno i tanti concerti organizzati da giugno a dicembre a Roma. Si tratta di un progetto in cui da una parte le rappresentanze culturali di 15 paesi presenteranno presso le proprie sedi concerti di giovani talenti, studenti del Conservatorio di varie nazionalità che suoneranno e canteranno in gruppi creati secondo armonie e affinità interpretative. D’altra parte, il Conservatorio Santa Cecilia ospiterà concerti di gruppi o di solisti professionisti proposti dalle rappresentanze culturali. Fino al 12 maggio, inoltre sarà visitabile la mostra Spazi Aperti, allestita negli ambienti non convenzionali dell’Accademia di Romania con le opere di circa 20 artisti borsisti internazionali, attualmente residenti anche all'Accademia di Danimarca, The British School of Rome, Real Academia de Espana e Institutum Romanum Finlandiae. (Res)