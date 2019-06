Usa-Regno Unito: Trump elogia Boris Johnson, “farebbe un ottimo lavoro” come primo ministro

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha elogiato l'ex ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, una delle tante persone in corsa per la leadership del partito conservatore del Regno Unito. "Penso che Boris farebbe un ottimo lavoro, penso che sarebbe eccellente", ha detto Trump al tabloid “Sun” in un'intervista pubblicata venerdì. "Mi piace, mi è sempre piaciuto, (...) penso che sia un bravissimo ragazzo, una persona di grande talento”. Trump sarà nel Regno Unito per una visita di stato a partire da lunedì. Johnson è considerato uno dei principali candidati per sostituire il primo ministro britannico Theresa May, che questo mese ha annunciato le sue dimissioni . Trump aveva detto giovedì ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca che potrebbe incontrare Nigel Farage, capo del Brexit Party, e l' ex ministro Johnson, attualmente il favorito per sostituire Theresa May come leader del Partito conservatore e primo ministro britannico. "Beh, potrei", ha detto. "Nigel Farage è un mio amico, Boris è un mio amico, sono due bravissimi ragazzi, persone molto interessanti”. (Was)