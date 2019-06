Business news: Bers, crescita Pil Azerbaigian nel 2019 stimata al 3,5 per cento

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha aggiornato le sue previsioni sulla crescita del Pil dell’Azerbaigian nel 2019 al 3,5 per cento. Lo riferisce il quotidiano “AzerNews”, aggiungendo che la Banca ha anche stimato una crescita pari a 3,3 punti percentuali per il 2020. Stando alle informazioni diffuse, il Pil del paese caucasico ha registrato un incremento del 3 per cento nei primi due mesi di quest’anno, confermando una ripresa iniziata nel 2018 al termine di un periodo di stagnazione durato circa due anni. “A fronte di un aumento dei prezzi del petrolio e di un incremento nella produzione e nell’esportazione di gas, il Pil del paese ha ricominciato a crescere nel 2018, riscontrando un aumento pari all’1,4 per cento”, si legge nel rapporto della Banca, sottolineando una leggera diminuzione della dollarizzazione dei prestiti e dei depositi rispettivamente al 37,1 e al 65 per cento. (Res)