Business news: Albania, imposta su costruzioni edili, triplicati gli incassi dei comuni

- Negli ultimi cinque anni in Albania gli incassi dei comuni dall'imposta sulle costruzioni edili sono stati triplicati: lo rivela il rapporto sulle Finanze dell'amministrazione locale, citato dall'emittente televisiva albanese "Tv Scan". Il dato sarebbe dovuto sia all'introduzione dell'imposta dell'8 per cento sul valore della costruzione che viene pagato in anticipo, sia al boom dei permessi edili verificatisi negli ultimi anni. Nel 2018 infatti, in totale i comuni hanno incassato 7,2 miliardi di lek, ossia 59 milioni di euro, pari a 2 miliardi di lek (16,4 milioni di euro) in più del 2017 e 3 volte maggiori rispetto al 2014. In totale nel 2018 sono stati concessi 1194 permessi edili, ossia il 45,8 per cento in più rispetto all'anno precedente. (Alt)