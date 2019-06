Business news: Albania, Corte annulla gara per concessione servizio collaudo pompe di benzina, "rivedere i criteri"

- La Corte amministrativa di Tirana ha deciso di annullare la gara indetta dalle autorità albanesi, lo scorso settembre 2018, per la concessione del servizio di collaudo delle pompe di benzina, chiedendo la revisione anche dei criteri stabiliti per i partecipanti. La decisione è stata presa a seguito del ricorso contro la Commissione per gli appalti pubblici, presentato dalla società svizzera Penzoil Trading, interessata alla gara. La società ha contestato il verdetto della Commissione lo scorso febbraio, la quale ha considerato del "tutto regolari i criteri stabiliti dal ministero delle Finanze e dell'Economia, per la gara". Era stata la "Penzoil Trading a denunciare "l'irregolarità" della gara i cui criteri "costituiscono un serio ostacolo allo sviluppo di una procedura equa e obiettiva basata sui principi di una concorrenza leale, un fatto che si rifletterebbe nella valutazione distorta dell'offerta vincente e nell'attribuzione di un vantaggio non concorrenziale a una società locale", ha ribadito la società svizzera. (Alt)