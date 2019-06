Business news: Nord Macedonia, Bers approva nuova strategia di sostegno fino al 2024

- Il Consiglio di amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha approvato una nuova strategia per il suo impegno a sostegno della Macedonia del Nord, per i prossimi cinque anni fino al 2024, a pochi mesi dall'entrata in vigore dell'accordo sulla risoluzione della questione del nome tra Skopje e Atene. Lo rende noto la stessa Bers in un suo comunicato. Alla luce di una possibile accelerazione del processo di integrazione all'Unione europea e dell'aumentata fiducia degli investitori, la nuova strategia sottolinea che "il ritmo delle future riforme è fondamentale. Le prospettive per l'accelerazione di integrazione alle istituzioni euro-atlantiche, in particolare, l'avanzamento verso l'Ue, continueranno a rappresentare i principali pilastri per le principali riforme strutturali e nello stesso tempo un fattore di stabilità", mette in rilievo il documento. (Alt)