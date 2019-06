Business news: Azerbaigian, produzione petrolifera annua cresciuta 3,9 per cento in primi 4 mesi 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio-aprile 2019 la produzione di prodotti petroliferi in Azerbaigian ammontava complessivamente a 1,02 miliardi di manati (circa 500 milioni di euro), ovvero il 3,9 per cento in più rispetto al medesimo periodo del 2018, rapporti sulle tendenze che fanno riferimento al comitato statale dell'Azerbaigian. Socar, che è l'unico produttore di prodotti petroliferi in Azerbaigian, sta attualmente modernizzando i suoi impianti di trasformazione in seguito all’aumento del consumo di carburante a livello domestico. L'Azerbaigian ha prodotto 4,76 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi nel 2018 rispetto a 4,65 milioni di tonnellate nel 2017. (Res)