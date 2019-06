Business news: Polonia, ministro Rafalska annuncia proposta aumento salario minimo

- La ministra polacca della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali, Elzbieta Rafalska, ha annunciato che il suo dicastero proporrà un aumento del salario minimo a 2.450 zloty lordi (circa 570 euro) nel 2020. Lo rende noto "Polskie Radio 24". Il salario minimo attuale è di 2.250 zloty (circa 523 euro). La paga oraria minima passerà invece da 14,50 zloty lordi a 16. Un significativo aumento, già compiuto lo scorso anno, è stato ricevuto positivamente tanto dalle imprese quanto dai sindacati, giacché gli aumenti sono necessari per rendere più appetibile l'offerta di lavoro in un mercato in cui la disoccupazione continua a calare e che fa sempre più fatica a procurarsi forza-lavoro. L'obiettivo del governo è di rendere le retribuzioni minime pari alla metà della retribuzione media. (Vap)