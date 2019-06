Business news: Ungheria, disoccupazione in calo al 3,5 per cento nel trimestre febbraio-aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione dell'Ungheria nel periodo febbraio-aprile scende al 3,5 per cento (-0,1 rispetto al trimestre precedente). Lo comunica l'Ufficio centrale di statistica di Budapest (Ksh). La percentuale, che coinvolge le persone senza lavoro dai 15 ai 74 anni, si è ridotta anche rispetto a quella dello stesso periodo nello scorso anno (3,8 per cento). In termini assoluti i disoccupati sono circa 162.400. Resta più alta la disoccupazione giovanile (15-24 anni), che è al 10,8 per cento e conta per un quinto del tasso totale. Il tempo medio di attesa prima di trovare un impiego è di 14 mesi. Commentando i dati, il ministro delle Finanze ungherese, Mihaly Varga, ha detto che Ungheria e Polonia sono insieme al quarto posto in Europa per il minor tasso di disoccupazione. (Vap)