Business news: Georgia, stanziati 250 milioni di dollari per porto acque profonde a Poti

- È iniziata nella città di Poti, in Georgia, la costruzione di un nuovo porto in acque profonde. Il costo del progetto è di 250 milioni di dollari, stando a quanto riferisce una nota della municipalità di Poti. La licenza è stata rilasciata dall’Agenzia di revisione tecnica del ministero dell'Economia della Georgia. "Sarà costruita una nuova struttura di protezione con una lunghezza di 1.640 metri e una banchina di profondità totale di 700 metri. Il nuovo porto sarà in grado di fornire una capacità di movimentazione aggiuntiva di 9 milioni di tonnellate di merci e 500 mila Teu all'anno. La costruzione del primo porto di Poti ebbe inizio 160 anni fa ed è il progetto più grande che è stato realizzato nella città georgiana. La costruzione del nuovo scalo marittimo sarà effettuata attraverso l'investimento europeo. “L'innovazione è importante sia per lo sviluppo della città e l'economia del paese, sia in termini di nuovi posti di lavoro", riferisce la nota del municipio. (Res)