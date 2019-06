Business news: Romania, aprile 2019, numero permessi costruzioni residenziali in calo dell'1,9 per cento

- Il numero di permessi di costruzione di edifici residenziali, emessi nell'aprile 2019, è diminuito dell'1,9 per cento rispetto a aprile 2018. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Così, nell'aprile 2019, sono stati emessi 3.665 permessi per la costruzione di edifici residenziali, di cui il 61,8 per cento per le zone rurali. La distribuzione regionale mostra una diminuzione del numero di permessi di costruzione rilasciati per edifici residenziali (- 127) rispetto al mese precedente. Questo calo si riflette in questo modo nelle seguenti regioni: Bucarest-Ilfov (-144 permessi), Sud Muntenia (-66), Ovest (-22), Sud-Est (-17) e Nord-ovest (-2). Aumenti si sono verificati nelle seguenti regioni: Oltenia sud-occidentale (+59 permessi), Nord-est (+40) e Centro (+25). (Rob)