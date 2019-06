Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, sabato 1 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un promontorio anticiclonico protegge il Nord Italia. Tempo stabile e in prevalenza ben soleggiato su Piemonte, Liguria e Val d'Aosta. Qualche addensamento diurno lungo i rilievi alpini e appenninici ma con bassa probabilità di fenomeni. Temperature in aumento con clima ormai estivo e valori massimi intorno 28°C in pianura, inferiori in Liguria. Venti deboli a regime di brezza. Mar Ligure quasi calmo o poco mosso. (Rpi)