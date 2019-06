Kosovo: Lavrov, autorità di Pristina agiscono “impunemente” con sostegno occidentale (3)

- Il ministero degli Esteri russo ha condannato l'intrusione delle forze speciali kosovare nelle municipalità del Kosovo settentrionale, a maggioranza serba, e gli arresti nei confronti di alcuni residenti locali. Secondo il ministero quest’operazione si è trattata di un'altra provocazione di Pristina mirata a cacciare la popolazione di etnia non albanese dal Kosovo. "Consideriamo l'intrusione delle forze speciali del Kosovo nei municipi a maggioranza serba nel nord nella mattina del 28 maggio e la detenzione di 13 serbi locali come un'altra provocazione di Pristina, mirata a minacciare e cacciare la popolazione non albanese e assumere il controllo su questi comuni attraverso l'uso della forza", si leggeva nella nota del ministero degli Esteri russo emessa il 28 maggio. (segue) (Git)