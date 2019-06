Kosovo: presidente Thaci, operazione polizia svolta in coordinamento con meccanismi internazionali

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha confermato che le autorità di Pristina hanno informato la comunità internazionale sull’operazione condotta dalle forze di polizia lo scorso 28 maggio nel nord del paese. In un’intervista all’emittente “RTV Dukagjini”. "Le istituzioni del Kosovo collaborano con i meccanismi internazionali. Per non fare arrabbiare le autorità serbe, i meccanismi di sicurezza internazionali li informano su queste operazioni. Questa è la verità ", ha spiegato Thaci aggiungendo che la polizia del Kosovo ha ricevuto il sostegno da parte dei vertici istituzionali del paese. "Hanno avuto il mio sostegno, il sostegno del presidente dell'Assemblea Kadri Veseli, il sostegno del primo ministro (Ramush Haradinaj) e di tutte le istituzioni. Anche le unità investigative hanno svolto un lavoro straordinario, così come l'accusa, ma l'intera operazione non sarebbe stata possibile senza prontezza politica”, ha detto il capo di Stato rimarcando che l’operazione non sarebbe stata diretta contro i serbi. “Era un'operazione anti-corruzione, il crimine e al servizio dello stato di diritto. Tra gli arrestati c'erano serbi, albanesi e bosniaci. L'operazione non è stata effettuata solo a nord, ma anche a Skenderaj e in tutta la regione di Mitrovica”, ha concluso Thaci. (segue) (Kop)