Serbia: presidente Vucic, sapremo rispondere ad eventuale referendum su unificazione Kosovo-Albania

La Serbia saprà rispondere in modo "serio, responsabile e determinato" se dovesse essere indetto un referendum per un'unificazione fra Kosovo e Albania: lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, rispondendo ai giornalisti da Loznica, nella Serbia occidentale. Vucic ha così commentato le dichiarazioni del presidente kosovaro Hashim Thaci secondo il quale "se l'Unione europea continuerà ad isolare il Kosovo" allora sarà presa in considerazione la possibilità di azioni istituzionali o di un referendum per l'unificazione del paese con l'Albania. Vucic ha detto di avere già avvertito l'Ue di questo. "Quando ho pregato le persone dell'Ue di fare in modo che Pristina non presentasse quella piattaforma che va contro il dialogo e la Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e (che non presentassero) la dichiarazione sui serbi come popolo genocida, perché mina il dialogo, da Bruxelles mi hanno detto che non si arriverà a quello, che non lo approveranno. Tre giorni fa ho detto loro quello che ha detto Thaci e mi hanno ripetuto lo stesso, che non succederà", ha detto Vucic.