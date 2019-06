Business news: Russia, Putin favorevole a progetto nuovo porto in regione Kaliningrad

- Il presidente russo Vladimir Putin sostiene il progetto per un porto di acque profonde nel villaggio di Jantarnij della regione di Kaliningrad. È quanto si apprende dal quotidiano "Kommersant", che cita una missiva del consigliere presidenziale, Andrej Belousov. Secondo il governatore della regione, Anton Alikhanov, il porto comprenderà un terminal per container da 35 milioni di tonnellate, un terminal merci liquide con una capacità di 4,9 milioni di tonnellate e altre strutture logistiche. Il costo del porto marittimo con una capacità di 48 milioni di tonnellate è stimato in 200 miliardi di rubli (2,769 miliardi di euro), di cui 50 miliardi di rubli potrebbero provenire dal bilancio federale. (Rum)