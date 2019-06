Business news: Montenegro, annunciati investimenti di 2 miliardi di euro nel settore industriale

- Il settore industriale montenegrino usufruirà nei prossimi cinque anni di 2 miliardi di euro di investimenti da parte del settore pubblico. E' quanto si legge nelle direttive per la politica industriale del governo di Podgorica la cui bozza è stata pubblicata dal quotidiano "Dnevne novine". Nel corso del 2019 saranno investiti 418,98 milioni di euro mentre nel 2020 sono previsti investimenti dal valore di 392,3 milioni di euro. Il documento prevede in tutto 18 attività di investimenti per un totale di quattro obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi in questione sono la promozione dello sviluppo industriale, l'ammodernamento delle infrastrutture, la promozione delle innovazioni e il rafforzamento degli accessi al mercato. (Mop)