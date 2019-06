Business news: Russia, Medvedev inaugura con Sibur un laboratorio di ricerca sui polimeri a Skolkovo

- La Russia sta attivamente sviluppando il suo complesso petrolchimico e ritiene importante introdurre tecnologie avanzate nella produzione. Lo ha affermato il primo ministro della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev, nel corso della cerimonia di inaugurazione del centro di ricerca sul trattamento dei polimeri della società Sibur presso il cluster innovativo di Skolkovo. "Per noi è estremamente importante introdurre tecnologie avanzate nella produzione, utilizzare i materiali più moderni", ha affermato il capo del governo russo. Il premier ha espresso la speranza che il lavoro nel nuovo centro di ricerca sia svolto al più alto livello a vantaggio sia di Sibur che del complesso petrolchimico del paese. Contemporaneamente all'apertura del centro, Sibur ha firmato memorandum di cooperazione con i leader mondiali nella ricerca e sviluppo dell'industria chimica: Norner AS, 3М, Reifenhauser e Basf. In particolare, le società hanno accettato di collaborare allo sviluppo di marchi di prodotti, organizzare eventi di formazione congiunti per i clienti di Sibur e impegnarsi nell'introduzione delle tecnologie di riciclaggio dei polimeri. (Rum)