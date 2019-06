Business news: compagnia kazakha Scat da giugno opererà volo Nur-Sultan-Praga

- La compagnia aerea Scat del Kazakhstan lancerà il volo Nur-Sultan-Praga e ritorno all'inizio di giugno. Lo si apprende dalla commissione per l'aviazione civile del ministero dell'Industria e dello Sviluppo delle infrastrutture del Kazakhstan. "La cerimonia di inaugurazione del nuovo volo diretto che collega Nur-Sultan e Praga sarà operata dalla compagnia aerea Scat a partire dal 2 giugno 2019. Il volo verrà operato due volte a settimana tra le capitali del Kazakhstan e della Repubblica Ceca", si legge in una nota. La commissione spera che il volo aumenti il turismo in entrata e il potenziale di transito di entrambi i paesi. Scat prevede inoltre di effettuare voli regolari via Nur-Sultan- Ulan Bator -Nur-Sultan e di aprire una nuova rotta per Tokyo. (Res)