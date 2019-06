Business news: Romania, economie più competitive del 2019, paese sempre al 49mo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania continua a piazzarsi al 49mo posto sui 63 Paesi nella classifica delle economie più competitive del mondo nel 2019. E' quanto si legge nel rapporto dell'Istituto per la gestione e lo sviluppo di Losanna sulle economie più competitive a livello mondiale. La Romania si piazza prima di paesi come Turchia, Slovacchia, Grecia e Croazia, ma è superata da Bulgaria, Ungheria, Russia, Lettonia, Polonia, Slovenia, Estonia, Repubblica Ceca e Lituania. Nel 2019, Singapore sale di due posti e arriva al primo posto nel top delle cinque economie più competitive al mondo. Hong Kong si mantiene al secondo posto mentre gli Stati Uniti scendono al terzo posto. Lo Studio World Competitiveness Yearbook (Wcy) viene realizzato ogni anno dal 1989 e analizza la competitività delle economie in base a quasi 350 criteri. Gli indici sono raggruppati in quattro categorie: risultati economici, efficienza governativa, efficienza imprenditoriale e infrastrutture. (Rob)