Kosovo: viceministro Esteri di Mosca, dipendente russo Unmik arrestato nell'esercizio delle sue funzioni

- Il dipendente della missione Onu in Kosovo arrestato martedì dalla polizia kosovara, il russo Mikhail Krasnoshchekov, era in quel momento nell'esercizio delle proprie competenze: lo ha dichiarato ai giornalisti il viceministro degli Esteri russo, Sergej Vershinin. "In questo caso, stiamo parlando di un'azione provocatoria e procediamo dal fatto che i rappresentanti delle Nazioni Unite, incluso il rappresentante russo, erano nell'esercizio dei propri compiti. Quindi, semplicemente, non possono essere soggetti a sanzioni", ha dichiarato Vershinin, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il viceministro russo ha aggiunto: "Crediamo che l'Onu dovrebbe proteggere pienamente le attività dei suoi rappresentanti". (segue) (Kop)