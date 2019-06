Business news: Bosnia-Serbia, ministro Commercio serbo a Sarajevo, al centro contromisure a dazi Pristina

- Il ministro del Commercio sebro, Rasim Ljajic, ha avuto nei giorni scorsi un incontro a Sarajevo con l'omologo bosniaco, Marko Sarovic. Secondo quanto riporta l'emittente serba "Rts", al centro della riunione sono stati i dazi imposti dalle autorità kosovare nei confronti delle merci importate da Serbia e Bosnia Erzegovina. Sarovic ha dichiarato che la Bosnia Erzegovina ha perso 27 milioni di euro dopo la decisione di Pristina, mentre Lijajic ha osservato che la Serbia ha perso dal 21 novembre, giorno in cui è scattato il provvedimento, 189,5 milioni di euro. I due ministri hanno auspicato un coordinamento fra i due paesi per un'eventuale introduzione di contromisure al provvedimento di Pristina, se questo non sarà eliminato entro il primo luglio. (Bos)