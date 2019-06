Usa: Trump annuncerà candidatura a presidenziali 2020 il 18 giugno in Florida

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi, 31 maggio, che annuncerà formalmente la sua candidatura alle presidenziali 2020 durante una manifestazione a Orlando, in Florida, il prossimo 18 giugno. Il presidente ha scritto sul suo profilo Twutter che alla manifestazione parteciperanno la first lady Melania Trump, il vicepresidente Mike Pence e sua moglie Karen Pence presso l'Amway Center. "Annuncerò la mia corsa presidenziale per il secondo mandato con la first lady Melania, il vicepresidente Mike Pence e la second lady Karen Pence il 18 giugno a Orlando, in Florida, presso il Centro Amway da 20.000 posti. Unisciti a noi per questo evento storico!", ha scritto Trump via Twitter.(Was)