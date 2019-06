Argentina-Perù: riunione bilaterale su politica antartica, scienza e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Argentina e Perù hanno celebrato progressi su diversi temi dell'agenda bilaterale e su questioni dell'agenda regionale e multilaterale di interesse mutuo. Lo segnala una nota ufficiale di Buenos Aires emessa al termine delle riunioni delle commissioni Affari politici e di Difesa e Sicurezza. La cooperazione in materia di politica antartica, la scienza, tecnologia e investigazione, l'industria della difesa, la cyber difesa e la gestione dei rischi di disastri naturali sono alcuni dei temi affrontati nelle diverse riunioni. Hanno partecipato ai lavori il viceministro degli Esteri argentino Gustavo Zlauvinen ed il suo pari peruviano Jaime Pomareda Montenegro per la commissione Affari politici, ed il segretario argentino per gli Affari Militari, Paola Di Chiaro, e il viceministro della Difesa peruviano, Hernán Flores, per la commissione su Difesa e Sicurezza. (Abu)