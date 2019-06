Usa: diversi feriti durante sparatoria in Virginia, arrestato un sospetto

- Sarebbero diverse le persone rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta in serata a Virginia Beach, negli Stati Uniti. La polizia locale ha arrestato un sospetto. "Sparatoria in corso, centro comunale, edificio 2. Ferite multiple: in questo momento si ritiene che sia solo 1 tiratore, e lo hanno preso in custodia", ha scritto il dipartimento di polizia di Virginia Beach su Twitter. Non è chiaro quante persone siano state ferite e la gravità delle loro condizioni.(Was)