Business news: premier armeno Pashinyan, indice attività economica al 9,2 per cento ad aprile

- L’indice per l’attività economica in Armenia si è attestato al 9,2 per cento lo scorso mese. Questo quanto si legge all’interno di un messaggio pubblicato oggi dal primo ministro, Nikol Pashiniyan, sul suo profilo Facebook. Stando alle informazioni diffuse da “Armenpress”, il dato è sensibilmente superiore rispetto al 7,3 per cento registrato ad aprile del 2018. “Stiamo andando avanti”, ha scritto il premier. (Res)