Business news: Serbia, Komercijalna banka mette in vendita parte proprietà immobiliari

- L'istituto di credito serbo Komercijalna banka ha messo in vendita parte delle proprietà immobiliari situate in Vojvodina, provincia autonoma della Serbia. L'annuncio è stato pubblicato nell'edizione odierna del quotidiano "Politika" e comprende alcuni appartamenti ad uso abitativo nel comune di Subotica, oltre che degli edifici destinati alla produzione agricola a Cantavir. Il presso di partenza per gli immobili a Cantavir è di 1,1 milioni di euro, mentre gli appartamenti a Subotica sono venduti con un prezzo di partenza di 30.320 euro. Le azioni dell'istituto di credito Komercijalna banka hanno registrato nell'ultimo periodo un aumento del volume nella loro compravendita presso la Borsa di Belgrado. Il volume complessivo della compravendita delle azioni della banca è arrivato a 12,7 milioni di dinari (circa 107.500 euro). (Seb)