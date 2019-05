Business news: Armenia, Fitch assegna rating B+ con outlook positivo a città di Erevan

- Fitch ha confermato la valutazione della città di Erevan a B+ con outlook positivo. Erevan è la capitale dell'Armenia e la sua più grande area metropolitana. È il più grande mercato del paese con un settore dei servizi sviluppato e una comunità più popolosa, circa 1,1 milioni di persone. I dati sulla ricchezza di Erevan rimangono relativamente modesti nel contesto internazionale ma la città non versa in una condizione debitoria, sebbene possa attingere sia sul mercato interno in termini di debito pubblico, fatte salve alcune restrizioni. (Res)