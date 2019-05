Business news: Albania, ombre su appalti pubblici, contratti da milioni di euro tenuti segreti

- Ombre su numerosi appalti pubblici in Albania. Un articolo pubblicato dalla Rete del giornalismo investigativo nei Balcani (Birn) ha scoperto che negli ultimi cinque anni, il governo di centro sinistra del premier Edi Rama avrebbe siglato oltre 290 contratti classificati come "confidenziali" e di cui non si potrebbero avere dettagli. Secondo l'articolo, si tratta di contratti relativi a investimenti di routine, quali lavori di manutenzione e ristrutturazione di edifici, costruzione strade o contratti assicurativi, di cui le autorità si rifiutano di dare informazioni poiché considerati segreti e di spiegare in cosa consistessero gli elementi che dovrebbero essere tutelati dalla segretezza. Solo nel 2018, il governo avrebbe stipulato 76 contratti del genere. (Alt)