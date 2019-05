Business news: Bulgaria, Bulgartransgaz sceglie nuovo contraente per gasdotto verso Serbia

- La società energetica bulgara Bulgartransgaz ha selezionato un nuovo contraente per la costruzione del gasdotto tra Provadia, nel nord est della Bulgaria, e il confine con la Serbia. Lo ha detto il direttore esecutivo di Bulgartransgaz, Vladimir Malinov, parlando ai giornalisti come riportato dall'agenzia di stampa "Bta". Il gasdotto sarà costruito da Dzzd Consortium Gas Development and Expansion, che include una società italiana (Consortio Varna 1, istituito da Bonatti e Max Streicher). Le società inizialmente dichiarate vincitrici della gara d'appalto, il consorzio saudita Arkad, non ha presentato tutti i documenti richiesti prima della scadenza prevista, ha sottolineato Malinov. Il consorzio selezionato oggi aveva in precedenza presentato un prezzo più alto, poi abbassato del 31,5 per cento fino a rappresentare un prezzo minore rispetto ad Arkad. Secondo Malinov, il contratto sarà firmato il prima possibile. I lavori per la costruzione del gasdotto dovrebbero durare 615 giorni, con i primi 308 chilometri dei complessivi 475 pronti già in 250 giorni. Il gasdotto tra Serbia e Bulgaria dovrebbe servire a connettere le reti del gas locali con il Turkish Stream, rifornendo in questo modo i due paesi del gas russo. (Bus)