Kosovo: Lavrov, autorità di Pristina agiscono “impunemente” con sostegno occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione della polizia kosovara contro un dipendente russo della Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) è l’ennesimo effetto dello stato di "impunità e permissività" di cui Pristina gode grazie al sostegno occidentale. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov al termine dell’incontro con l’omologo giapponese, Taro Kono, a Tokyo. "Le azioni delle autorità kosovare assolutamente inaccettabili nei confronti di un membro del personale russo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo non possono essere giustificate. Il loro tentativo di revocare l'immunità, i diritti e lo status del nostro personale dell'Onu è una questione molto seria e i rappresentanti delle Nazioni Unite dovrebbero reagire", ha detto Lavrov ai giornalisti durante un incontro con la stampa presso l'ambasciata russa a Tokyo. (segue) (Git)