Usa: Texas, migranti trattenuti in condizioni pericolose nelle strutture della polizia di frontiera (2)

- La struttura dell'agenzia per le dogane e la protezione delle frontiere (U.S. Customs and Border Protection) di El Paso è stata costruita per contenere non più di 125 migranti, ma l'Ig ha registrato 750 detenuti il 7 maggio e 900 l'8 maggio. Una cella con una capacità massima di 12 era piena zeppa di 76 migranti, mentre un'altra con una capacità massima di 8 ne deteneva 41, e una terza con una capacità massima di 35 ne aveva 155, ha rilevato il rapporto. Il sovraffollamento e lo spazio limitato comportano seri rischi per la salute di tutti coloro che si trovano nella struttura, compresi agenti e agenti della pattuglia di frontiera, come osservato nella relazione. (Was)