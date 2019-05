Canada-Cina: Pechino avverte Ottawa di non schierarsi con Usa nella guerra commerciale

- Il ministero degli Esteri cinese ha rilasciato una dichiarazione nella quale avverte il governo canadese di non collaborare con l'amministrazione Trump nella sua lotta commerciale con Pechino. Il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, ha avvertito oggi, 31 maggio, il Canada delle "conseguenze" di una simile alleanza con gli Stati Uniti in una conferenza stampa, invitando il governo canadese a non infliggere "più danno" a se stesso, riferisce la stampa Usa. I commenti di Pechino arrivano mentre il Canada ha discusso con gli Stati Uniti sulla potenziale estradizione del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, che negli Usa deve affrontare le accuse di frode. Meng è stata arrestata a dicembre dalle autorità canadesi. Successivamente la Cina ha arrestato due uomini d'affari, Michael Spavor e Michael Kovrig, un consigliere dell'International Crisis Group e un ex diplomatico.(Was)