Usa: sondaggio, tasso di approvazione per Trump più alto degli ultimi due anni

- L'approvazione generale nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è salita al 48 per cento, il livello più alto in due anni, grazie all'ottimismo degli elettori sull'economia statunitense. E' quanto emerge da un sondaggio Harvard CAPS/Harris anticipato oggi, 31 maggio. Il sondaggio ha rilevato che il 48 per cento approva l'operato di Trump, mentre il 52 per cento dichiara di disapprovare, secondo il quotidiano “The Hill”, che ha ottenuto i risultati del sondaggio in anticipo rispetto alla pubblicazione completa che avverrà la settimana prossima. Mentre solo il 39 per cento degli elettori ha dichiarato che il Paese è sulla buona strada, per il 51 per cento l'economia sta andando nella giusta direzione. Per il 71 per cento degli elettori infine l'economia è molto forte o piuttosto forte. (Was)