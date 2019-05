Brasile: Ezentis rinnova contratto di distribuzione elettrica con Neoenergia per un anno

- La Ezentis ha rinnovato il contratto per l'implementazione della rete di distribuzione elettrica con il gruppo Neoenergia, attivo nella regione meridionale dello stato brasiliano di Bahia, per un anno. La società ha evidenziato che, con il rinnovo di questo contratto, "si posiziona come fornitore strategico in Brasile, intercettando la crescita delle attività di manutenzione e distribuzione della rete nel settore elettrico in quel paese." Questo contratto si aggiunge ad altri che Ezentis ha già in corso con altre società del gruppo Neoenergia in Brasile per lo spiegamento, la gestione, la manutenzione e i servizi commerciali nel settore elettrico. Inoltre, Ezentis sviluppa attività di telecomunicazione in Brasile con clienti quali Vivo (Telefonica), Tim (gruppo Telecom Italia), America Movil e Tower (Telxius e Sba), oltre che fornitori di soluzioni tecnologiche come Ericsson. (Brb)