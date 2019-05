Kosovo-Serbia: dipendente russo della missione Unmik trasferito a Belgrado (2)

- Il vicedirettore dell'ospedale di Mitrovica, Zlatan Elek, ha dichiarato in precedenza all'agenzia di stampa "Ria Novosti" che Krasnoshchekov era stato trasferito in auto a Belgrado. "Mikhail Krasnoshchekov ha attraversato la linea amministrativa tra il Kosovo e la Serbia centrale, nelle prossime ore lo stiamo aspettando a Belgrado, dove riceverà un'assistenza medica qualificata dopo essere stato colpito dai cosiddetti 'poliziotti'", ha riferito l'ambasciatore russo in Serbia Alexander Chepurin tramite Twitter. (Rum)