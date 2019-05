Nord Macedonia: Stoltenberg, adesione Nato significa 29 Stati pronti a difendervi (3)

- Stoltenberg ha quindi risposto ad una domanda sulla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo. "La Nato sostiene la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado attraverso il dialogo sponsorizzato dall'Ue. Questo è l'unico modo per raggiungere una soluzione politica alla questione di vecchia data per la regione. Non ci può essere alcuna prospettiva reale per un futuro migliore nei Balcani senza il pieno rispetto dei diritti umani e dei diritti di tutte le comunità. Per la Nato da 20 anni la stabilità e la pace in Kosovo è una priorità", ha concluso Stoltenberg precisando che la missione Kfor rimarrà invariata e continuerà a garantire la sicurezza di tutti i cittadini del paese balcanico. (Mas)