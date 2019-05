Kosovo: leader partiti Ldk e Psd concordano su esigenza elezioni anticipate (2)

- L'Ldk, maggiore partito di opposizione, sta provando a concordare le mosse per far cadere il governo anche con il Movimento Vetevendosje. Quest'ultimo schieramento ha escluso nei giorni scorsi ogni forma di cooperazione con la Lista serba su un'eventuale mozione di sfiducia contro il governo guidato dal premier Haradinaj. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Koha", tale posizione del partito dell'opposizione contrasterebbe con la volontà di far cadere l'attuale esecutivo di Pristina. "Certamente non coopereremo con la Lista serba. Sono membri dell'Assemblea nazionale del Kosovo e tutti i 120 parlamentari hanno i loro diritti", ha dichiarato l'esponente del Vetevendosje Albulena Haxhiu. A suo modo di vedere, "i dazi sui prodotti serbi non saranno il motivo per la caduta del governo, in quanto devono rimanere in vigore". "Ma abbiamo molte altre ragioni per provare a fare cadere il governo", ha ribadito Haxhiu. (segue) (Kop)