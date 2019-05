I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: presidente Thaci, se Ue continua ad isolare paese possibili azioni per unificazione con Albania - Se l'Unione europea continuerà ad isolare il Kosovo, sarà presa in considerazione la possibilità di azioni istituzionali o referendum per l'unificazione del paese con l’Albania. Lo ha detto il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, in un’intervista all’emittente “RTV Dukagjini”. Secondo Thaci, l'idea delle modifiche ai confini con l’annessione delle città serbe di Presevo, Bujanovac e Medvedja con il Kosovo, non è stata mai attuale come oggi. "L'incontro di Berlino (vertice sui Balcani occidentali di aprile) non ha nemmeno chiuso nessuna idea e nessuna delle nuove idee è stata presentata. Continuerò a presentare qualcosa di simile", ha detto Thaci. Il capo di Stato kosovaro ha sottolineato che i ritardi dell'Ue nei confronti del Kosovo dimostrano che “è giunto il momento di prendere seriamente in considerazione l'avvio di iniziative istituzionali per l'unificazione nazionale”. Thachi ha chiarito che ciò sarebbe possibile “attraverso risoluzioni nelle assemblee dei nostri paesi, o attraverso referendum in Kosovo e Albania, includendo sempre Presevo, Bujanovac e Medvedja”. Il presidente ha aggiunto che se l'Ue “non vuole abbracciare due Stati albanesi con due bandiere, allora accetti solo una bandiera”. (segue) (Res)