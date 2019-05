I fatti del giorno - Balcani (3)

Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è detto "scioccato" per il fatto che l'Unione europea non ha commentato le ultime dichiarazioni del presidente kosovaro Hashim Thaci. Secondo quanto riporta la stampa di Belgrado, Vucic ha fatto riferimento alle dichiarazioni di Thaci che si è detto contrario ad una formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. "L'Accordo di Bruxelles non l'ha firmato San Pietro ma Catherine Ashton, l'Ue dica che non può garantire la sua applicazione, che accordi del genere non hanno una vera forza", ha detto Vucic che ha fatto visita all'impiegato russo Mikhail Krashnoshchenkov, ricoverato presso l'ospedale militare di Belgrado dopo essere trasferito ieri dal Kosovo. L'impiegato era già stato ricoverato a Mitrovica in seguito alle ferite subite nel corso del suo arresto da parte della polizia kosovara nei giorni scorsi.