Kosovo: premier Haradinaj a Berlino con Merkel la prossima settimana

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj dovrebbe recarsi a Berlino il 6 giugno, dove sarà ricevuto dal cancelliere Angela Merkel: lo riferisce l'emittente tedesca Deutsche Welle citando Martina Fietz, uno dei portavoci del governo. Secondo Fietz, l'incontro, in programma in mattinata, sarà centrato sul tema del vertice di Parigi, il prossimo primo luglio, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel per rilanciare il dialogo tra Pristina e Belgrado. Sul vertice di Parigi, che segue quello di fine aprile a Berlino, non ci sarebbe ancora un'agenda precisa, stando alle dichiarazioni delle autorità di Pristina. Al summit di Berlino non sono emersi risultati concreti, se non quello di una riattivazione dei contatti tra Kosovo e Serbia e del ruolo di Francia e Germania come attori influenti nella regione dei Balcani. (segue) (Kop)