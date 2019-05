Serbia-Kosovo: presidente Vucic, assenza di reazioni Ue a dichiarazioni Thaci è fine diritto internazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'azione della polizia è stata contro le persone coinvolte nel traffico illegale, nella criminalità organizzata e in altri crimini", ha dichiarato Haradinaj il giorno dell'operazione tramite il suo profilo Facebook. Secondo quanto spiegato, alcune delle persone coinvolte in queste azioni sarebbero agenti delle dogane, della polizia e altri cittadini comuni. "Come primo ministro, confermo che è una questione di applicazione della legge e niente più. Invito i serbi a preservare la pace ed a rispettare la legge", ha affermato il premier kosovaro. Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ordinato nella stesa giornata lo stato d'allerta per le Forze armate nazionali dopo aver convocato d'urgenza il Consiglio per la sicurezza nazionale a seguito degli arresti avvenuti nelle ore precedenti. Secondo quanto riportava l'emittente "Rts", sarebbero state pronte alle operazioni anche le unità speciali delle forze di polizia. (Seb)