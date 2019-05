Balcani: forum di Budua, ribadita importanza dell'integrazione euro-atlantica per contrasto "paesi terzi" (7)

- Parlando infine dell'ultimo rapporto della Commissione europea sui progressi dei paesi della regione, Markovic ha detto che il documento "ha illustrato realisticamente i progressi e le necessità per il futuro". Markovic si è detto "rallegrato dal fatto che è stato notato il lavoro del governo, la crescita robusta dell'economia e i risultati nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione". Il governo di Podgorica intende "esaminare le raccomandazioni con la massima attenzione, come abbiamo sempre fatto, il che ci ha portati alla situazione attuale, ovvero a diventare un paese membro della Nato e il leader regionale nell'integrazione europea". Nella giornata di domani è previsto l'intervento del presidente kosovaro Hashim Thaci, chiamato a fare il punto sulla questione più delicata per la stabilità regionale ovvero la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. (Mop)