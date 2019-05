Speciale difesa: Nord Macedonia, Stoltenberg, adesione Nato significa 29 Stati pronti a difendervi

- L'adesione alla Nato significa che 29 paesi alleati sono pronti a difendere il vostro paese: è quanto affermato dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in un'intervista all'agenzia di stampa macedone "Mia" in vista della sua visita a Skopje il 2 e 3 giugno e del prossimo ingresso della Macedonia del Nord nell'Alleanza atlantica come 30mo Stato membro. Secondo Stoltenberg, il processo di ratifica del protocollo di adesione di Skopje alla Nato sta procedendo regolarmente negli Stati membri e questo sviluppo "contribuirà alla sicurezza dei Balcani occidentali e dell'intera area euro-atlantica". "Non vedo l'ora di visitare nuovamente Skopje, questa volta con il Consiglio Nord Atlantico, con i 29 ambasciatori di tutti i paesi alleati", ha dichiarato Stoltenberg parlando di "un segnale chiaro: siamo pronti ad accogliervi nella Nato". "La sicurezza è la base per la prosperità economica", ha osservato ancora il segretario generale Nato parlando di un aumento degli investimenti significativo in conseguenza dell'adesione alla Nato. "Non posso dire esattamente per quanto tempo durerà il processo negli Stato membri fino alla completa adesione della Macedonia del Nord alla Nato; per il Montenegro c'è voluto circa un anno", ha risposto Stoltenberg ad una domanda ricordando che per Skopje il processo è partito nel febbraio 2019. Il segretario generale ha ringraziato la Macedonia del Nord per il suo contributo alla pace mondiale, in particolare "i nostri eserciti servono insieme in Kosovo e in Afghanistan". "La Nato è diventata un esportatore di stabilità, nei Balcani occidentali e altrove", ha dichiarato Stoltenberg. Stoltenberg ha quindi risposto ad una domanda sulla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo. "La Nato sostiene la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado attraverso il dialogo sponsorizzato dall'Ue. Questo è l'unico modo per raggiungere una soluzione politica alla questione di vecchia data per la regione. Non ci può essere alcuna prospettiva reale per un futuro migliore nei Balcani senza il pieno rispetto dei diritti umani e dei diritti di tutte le comunità. Per la Nato da 20 anni la stabilità e la pace in Kosovo è una priorità", ha concluso Stoltenberg precisando che la missione Kfor rimarrà invariata e continuerà a garantire la sicurezza di tutti i cittadini del paese balcanico. (Mas)