I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Kosovo: presidente Vucic, assenza di reazioni Ue a dichiarazioni Thaci è fine diritto internazionale - L'assenza di reazioni adeguate da parte dell'Unione europea alle recenti dichiarazioni del presidente kosovaro Hashim Thaci significherebbe "la fine del diritto internazionale": lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, parlando con i giornalisti a Loznica, nella Serbia occidentale. Vucic ha così commentato le recenti dichiarazioni di Thaci, il quale si è detto contrario ad un'eventuale formazione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo, come invece previsto dall'Accordo di Bruxelles del 2013. Vucic ha aggiunto di non aspettarsi più niente dall'Unione europea. "Non mi aspetto più niente. Se non hanno reagito a quello che quell'uomo ha detto, sul fatto che ci ha ripensato e che non intende attuare l'Accordo di Bruxelles che lui stesso ha firmato perché sono cambiate le circostanze, allora questa è la fine del diritto internazionale. Gli accordi basati sul diritto internazionale non significano più nulla", ha commentato Vucic. (segue) (Res)